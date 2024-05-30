Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Как будут действовать союзники Кремля, если Россия захватит Украину — СМИ назвали варианты arrow

Как будут действовать союзники Кремля, если Россия захватит Украину — СМИ назвали варианты

30 мая 2024 11:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новые войны неизбежны — СМИ спрогнозировали глобальный кризис, если РФ захватит Украину
Президент России Владимир Путин. Фото илсютративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В вероятном случае полной оккупации Украины, президент России Владимир Путин может отдать российским войскам приказ продолжать экспансию на все постсоветские республики, а то и дальше. Однако если враг сможет добиться успеха в Украине, то вероятность вмешательства НАТО в войну очень велика.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Читайте также:

Что произойдет, если Путин захватит Украину

Издание пишет, что военная мощь НАТО заключается не только в армии, но и в коллективном взаимодействии вооруженных сил стран-участниц, что прямо подчеркнуто в пятой статье Устава НАТО. По мнению журналистов, в этом плане активны Эстония и Польша.

Эстония значительно опережает своих союзников по НАТО с 3% ВВП расходов на оборону, а Польша готовится к потенциальной войне с Россией. Как сообщил источник агентства в ВС Польши, в войсках понимают, что если Россия захватит Украину, то может атаковать Варшаву.

В материале говорится, что НАТО до сих пор не определилось с поддержкой стран-участниц, если Россия будет атаковать либо Польшу, либо Эстонию. В таком случае, как отмечается, Великобритания и Германия должны вступать в войну из-за базирования своих военных контингентов в обеих странах. Журналисты также отмечают, что непонятно, как бы на такой инцидент отреагировали в США.

Действия союзников Кремля и крах НАТО

Издание также пишет, что неопределенность стран НАТО может привести к распаду Североатлантического союза. Последствия, как говорится, могут быть непредсказуемыми. Прежде всего, это обусловлено активностью Китая и КНДР: Пекин может начать вторжение на Тайвань, а Пхеньян может развязать войну против Сеула. В таком случае отмечается, что Австралия и Япония могут оказаться в опасности, и Великобритания не сможет прийти на помощь обеим странам.

"Стабильные демократии станут разобщенными и бессильными, пытаясь восстановить единство и власть среди потрясений. Понадобятся десятилетия, чтобы восстановить порядок, основанный на правилах, в новом полностью измененном мире", — пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что десятки стран-союзниц Киева поддержали атаки Украины на тыловую военную инфраструктуру России.

В то же время президент России Владимир Путин предупредил, что у Запада будут "серьезные последствия", если их оружие будет обстреливать Россию.

политики
Украина
владимир путин
НАТО
война в Украине
конфликт
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление