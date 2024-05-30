Новые войны неизбежны — СМИ спрогнозировали глобальный кризис, если РФ захватит Украину

Президент России Владимир Путин. Фото илсютративное: росСМИ

В вероятном случае полной оккупации Украины, президент России Владимир Путин может отдать российским войскам приказ продолжать экспансию на все постсоветские республики, а то и дальше. Однако если враг сможет добиться успеха в Украине, то вероятность вмешательства НАТО в войну очень велика.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Читайте также:

Что произойдет, если Путин захватит Украину

Издание пишет, что военная мощь НАТО заключается не только в армии, но и в коллективном взаимодействии вооруженных сил стран-участниц, что прямо подчеркнуто в пятой статье Устава НАТО. По мнению журналистов, в этом плане активны Эстония и Польша.

Эстония значительно опережает своих союзников по НАТО с 3% ВВП расходов на оборону, а Польша готовится к потенциальной войне с Россией. Как сообщил источник агентства в ВС Польши, в войсках понимают, что если Россия захватит Украину, то может атаковать Варшаву.



В материале говорится, что НАТО до сих пор не определилось с поддержкой стран-участниц, если Россия будет атаковать либо Польшу, либо Эстонию. В таком случае, как отмечается, Великобритания и Германия должны вступать в войну из-за базирования своих военных контингентов в обеих странах. Журналисты также отмечают, что непонятно, как бы на такой инцидент отреагировали в США.

Действия союзников Кремля и крах НАТО

Издание также пишет, что неопределенность стран НАТО может привести к распаду Североатлантического союза. Последствия, как говорится, могут быть непредсказуемыми. Прежде всего, это обусловлено активностью Китая и КНДР: Пекин может начать вторжение на Тайвань, а Пхеньян может развязать войну против Сеула. В таком случае отмечается, что Австралия и Япония могут оказаться в опасности, и Великобритания не сможет прийти на помощь обеим странам.

"Стабильные демократии станут разобщенными и бессильными, пытаясь восстановить единство и власть среди потрясений. Понадобятся десятилетия, чтобы восстановить порядок, основанный на правилах, в новом полностью измененном мире", — пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что десятки стран-союзниц Киева поддержали атаки Украины на тыловую военную инфраструктуру России.

В то же время президент России Владимир Путин предупредил, что у Запада будут "серьезные последствия", если их оружие будет обстреливать Россию.