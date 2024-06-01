Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский отреагировал на серию российских атак этой ночью и обратился к партнерам arrow

Зеленский отреагировал на серию российских атак этой ночью и обратился к партнерам

1 июня 2024 11:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Россия не прекращает терроризировать Украину - Зеленский заявил о важности помощи
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Зеленский заявил, что враг пользуется тем, что в Украине недостаточно средств ПВО. И чтобы прекратить этот террор, партнерам необходимо обеспечить наших воинов всеми необходимыми способностями и помочь защитить украинское небо.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 1 июня.

Читайте также:

Враг атакует Украину — Зеленский подчеркиваю важность помощи

Враг нанес очередной обстрел по гражданским, инфраструктуре и энергетическим объектам Украины. Для этого ночью, 1 июня, он запустил более 50 ракет разных типов и около 50 дронов по типу "Шахед".

"Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожены, но были и попадания. Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь", — отметил Зеленский.

Он отметил, что главная цель России — нормализовать террор, учитывая отсутствие достаточного количества средств ПВО.

По его словам, полная защита украинского неба должна стать нормой и партнеры точно знают, что нам необходимы дополнительные системы Patriot и современные ПВО. А также ускорение и увеличение поставок F-16 в Украину.

"Только тогда, когда Путин потеряет возможность избивать по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины заявил, что переговоры с Россией невозможны. По его мнению, любое мирное соглашение может стать "ловушкой".

Ранее мы писали, что Украина ожидает поставки семи систем ПВО Patriot , которые станут важным этапом в укреплении обороноспособности страны. Эти системы не только изменят оборонную стратегию, но помогут в поддержке безопасности воздушного пространства страны.

Владимир Зеленский
ПВО
военная помощь
война в Украине
война
оккупанты
обстрелы
Шахед
Офис президента
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей