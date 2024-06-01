Россия не прекращает терроризировать Украину - Зеленский заявил о важности помощи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Зеленский заявил, что враг пользуется тем, что в Украине недостаточно средств ПВО. И чтобы прекратить этот террор, партнерам необходимо обеспечить наших воинов всеми необходимыми способностями и помочь защитить украинское небо.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 1 июня.

Читайте также:

Враг атакует Украину — Зеленский подчеркиваю важность помощи

Враг нанес очередной обстрел по гражданским, инфраструктуре и энергетическим объектам Украины. Для этого ночью, 1 июня, он запустил более 50 ракет разных типов и около 50 дронов по типу "Шахед".

"Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожены, но были и попадания. Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь", — отметил Зеленский.

Он отметил, что главная цель России — нормализовать террор, учитывая отсутствие достаточного количества средств ПВО.

По его словам, полная защита украинского неба должна стать нормой и партнеры точно знают, что нам необходимы дополнительные системы Patriot и современные ПВО. А также ускорение и увеличение поставок F-16 в Украину.

"Только тогда, когда Путин потеряет возможность избивать по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины заявил, что переговоры с Россией невозможны. По его мнению, любое мирное соглашение может стать "ловушкой".

Ранее мы писали, что Украина ожидает поставки семи систем ПВО Patriot , которые станут важным этапом в укреплении обороноспособности страны. Эти системы не только изменят оборонную стратегию, но помогут в поддержке безопасности воздушного пространства страны.