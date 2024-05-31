Зеленський подякував королю Швеції за допомогу Україні

Аудієнція Президента України Володимира Зеленського в короля Швеції. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Швеції Карлом ХVI Густава. Він висловив вдячність за непохитну солідарність з Україною.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Аудієнція Зеленського в короля Швеції

"Окремо дякую за особливу допомогу українським дітям, зокрема в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", — наголосив Зеленський.

Він додав, що це дуже важливо та цінно для України.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що на сьогодні близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. При цьому він додав, що деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході.

Також глава держави висловив сподівання, що наша держава повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО на саміті в липні. Втім, західні союзники закликали главу держави не мати аж надто великих сподівань.