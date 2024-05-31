Зеленский поблагодарил короля Швеции за помощь Украине

Аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского у короля Швеции. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Швеции Карлом ХVI Густавом. Он выразил благодарность за непоколебимую солидарность с Украиной.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 31 мая.

Читайте также:

Аудиенция Зеленского у короля Швеции

"Отдельно спасибо за особую помощь украинским детям, в частности в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это очень важно и ценно для Украины.

Напомним, Зеленский рассказал, что на сегодня около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Также глава государства также выразил надежду, что наше государство должно получить приглашение присоединиться к НАТО на саммите в июле. Однако западные союзники призвали главу государства не иметь слишком больших надежд.