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Зеленский поблагодарил короля Швеции за помощь Украине

31 мая 2024 19:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский поблагодарил короля Швеции за помощь Украине
Аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского у короля Швеции. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Швеции Карлом ХVI Густавом. Он выразил благодарность за непоколебимую солидарность с Украиной.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 31 мая.

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Аудиенция Зеленского у короля Швеции

"Отдельно спасибо за особую помощь украинским детям, в частности в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это очень важно и ценно для Украины.

Напомним, Зеленский рассказал, что на сегодня около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Также глава государства также выразил надежду, что наше государство должно получить приглашение присоединиться к НАТО на саммите в июле. Однако западные союзники призвали главу государства не иметь слишком больших надежд.

Украина
Владимир Зеленский
помощь
президент
Швеция

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