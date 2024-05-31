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Зеленський розповів, скільки країн готові взяти участь у Саміті миру

31 травня 2024 17:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський розповів, скільки країн готові взяти участь у Саміті миру
Зустріч радників із нацбезпеки у Давосі, Швейцарія. Фото ілюстративне: Тelegram Андрія Єрмака
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на сьогодні близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. При цьому він додав, що деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 31 травня.

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"Такою ж ефективною, як наша зброя, має бути й наша дипломатія. Зараз найважливіше — це Саміт миру. Щоб він став дійсно глобальним", — зазначив Зеленський. 

Глава держави додав, що станом на зараз у є майже сто держав і міжнародних організацій, які братимуть участь у Саміті.

"Але Росія шантажує деяких лідерів і намагається блокувати участь держав. Також досі не маємо підтверджень участі від деяких наших стратегічних партнерів", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна разом з партнерами обговорила, як можемо спільними зусиллями посилити миротворчу роботу Саміту миру. Президент також висловив партнерам вдячність за готовність допомагати.

"Сказав це під час спільної пресконференції учасників третього саміту Україна — Північна Європа", — зазначив Президент.

Ми писали, що Китай не братиме участь у Саміті миру, який проходитиме наступного місяця у Швейцарії. Пекін вирішив відмовитись, так як не було дотримано їхніх умов, наприклад, присутності Росії.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки будуть представлені на Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Однак досі невідомо, чи буде присутній президент США Джо Байден.

Зеленський заявив, що практично всі держави погоджують із трьома пунктами у Формулі миру, а саме ядерною безпекою, продовольчою безпекою і гуманітарним напрямком.

Китай
Володимир Зеленський
Швейцарія
саміт
війна в Україні
Росія
Україна
Формула миру

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