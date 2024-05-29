Формула миру — Володимир Зеленський назвав три пункти, які підтримують всі країни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що практично всі держави погоджують із трьома пунктами у Формулі миру, а саме ядерною безпекою, продовольчою безпекою і гуманітарним напрямком. Відповідну заяву він зробив під час спільного брифінгу з прем’єром Португалії Луїшем Монтенег ру.

Про це повідомляє Укрінфор м у вівторок, 28 травня.

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"Ці пункти базуються саме на статуті ООН. Ми взяли три пункти — ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, там до речі, не тільки обмін, а й повернення вкрадених Росією, примусово вивезених в Росію українських діточок. Тобто ці три моменти дуже важливі. Можливо, ми будемо також говорити в ядерній безпеці і щодо атак на енергетику України", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що держави згуртовані навколо цих трьох пунктів, що є хорошим сигналом, щоб почати працювати.

"Після цього на технічному рівні наші люди, представники лідерів всіх держав будуть пропрацьовувати по деталях кожен з цих пунктів. Якщо ці три запрацюють, то все інше ми також зможемо вирішити, якщо дійсно країни хочуть закінчення цієї війни", — заявив український лідер.

Зеленський додав, що такий сценарій прослідковувався й у роботі над "зерновим коридором", що призвело до позитивних результатів.

Що відомо про Глобальний саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо української Формули, яку ініціював Зеленський. Головне завдання події — об’єднати світову спільноту і примусити Росію до миру на умовах справедливості.

Крім того, Зеленський розповів, що Україна виносить на Саміт миру три пункти. Йдеться про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципом "всіх на всіх". Водночас журналіст Євген Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру.