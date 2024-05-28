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Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом Португалії

28 травня 2024 23:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом Португалії
Президент України Володимир Зеленський та Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В ході візиту до Лісабону, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з португальським президентом Марселу Ребелу де Соузою. Вони обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Про це президент України повідомив у Telegram у вівторок, 28 травня.

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Зеленський висловив вдячність Португалії за їхню підтримку в боротьбі проти військової агресії Росії та за допомогу українським біженцям, які отримали притулок у Португалії. Президент України також підкреслив важливість фінансової допомоги у розмірі 100 мільйонів євро на придбання артилерійських боєприпасів в рамках чеської ініціативи та відзначив роль Португалії у навчанні українських військових.

Обидва лідери обговорили підготовку до майбутнього Глобального саміту миру, акцентуючи на важливості широкого представництва з усіх континентів.

Зеленський заявив, що особливу увагу було приділено питанню інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. Президент подякував Португалії за незмінну підтримку на цьому шляху.

Нагадаємо, у Лісабоні Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.  

Також Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вперше в документі вказана конкретна кількість літаків F-16.

Володимир Зеленський
Португалія
Україна
політики
президент

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