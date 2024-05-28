Зеленский поделился деталями встречи с президентом Португалии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Фото: ОП

В ходе визита в Лиссабон президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с португальским президентом Марселу Ребелу де Соузой. Они обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram во вторник, 28 мая.

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Зеленский выразил благодарность Португалии за их поддержку в борьбе против военной агрессии России и за помощь украинским беженцам, получившим убежище в Португалии. Президент Украины подчеркнул важность финансовой помощи в размере 100 миллионов евро на приобретение артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы и отметил роль Португалии в обучении украинских военных.

Оба лидера обсудили подготовку к предстоящему Глобальному саммиту мира, акцентируя на важности широкого представительства со всех континентов.

Зеленский заявил, что особое внимание было уделено вопросу интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Президент поблагодарил Португалию за неизменную поддержку на этом пути.

Напомним, в Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Впервые в документе указано конкретное количество самолетов F-16.