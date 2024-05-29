Формула мира — Владимир Зеленский назвал три пункта, которые поддерживают все страны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически все государства согласовываются с тремя пунктами в Формуле мира, а именно ядерной безопасностью, продовольственной безопасностью и гуманитарным направлением. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с премьером Португалии Луишем Монтенегру.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 28 мая.

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"Эти пункты базируются именно на уставе ООН. Мы взяли три пункта — ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию украинских детишек. То есть эти три момента очень важны. . Возможно, мы будем также говорить о ядерной безопасности и об атаках на энергетику Украины", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что государства сплочены вокруг этих трех пунктов, что является хорошим сигналом для начала работы.

"После этого технически наши люди, представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов. Если эти три заработают, то все остальное мы также сможем решить, если действительно страны хотят окончания этой войны", — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что такой сценарий прослеживался и в работе над "зерновым коридором", что привело к положительным результатам.

Что известно о Глобальном саммите мира в Швейцарии

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира по украинской Формуле, которую инициировал Зеленский. Главная задача события — объединить мировое сообщество и принудить Россию к миру на условиях справедливости.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина выносит на Саммит мира три пункта. Речь идет об обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, а также обмене пленных по принципу "всех на всех". В то же время, журналист Евгений Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать лишь несколько пунктов Формулы мира.