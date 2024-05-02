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Формула миру у Швейцарії — в ОП назвали головні завдання заходу

2 травня 2024 12:54
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Козюк Тетяна
редактор
Формула миру у Швейцарії — в ОП назвали головні завдання заходу
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Невдовзі у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру по українській Формулі, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Дата проведення заходу запланована на 15-16 червня. Головне завдання події — об’єднати світову спільноту і примусити Росію до миру на умовах справедливості.

Про це розповіла радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна. 

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"Головне завдання Української формули миру — об’єднати світову спільноту і примусити росію до миру на умовах справедливості", — написала Зарівна, говорячи про мету події. 

Вона додала, що Формула миру складається з десяти основних пунктів, серед яких:

  • радіаційна та ядерна безпека;
  • продовольча та енергетична безпека;
  • принципи справедливості та територіальної цілісності;
  • протидія екоциду.

Дана ініціатива прагне об'єднати навколо себе усі країни світу, які виступають проти війни та готові взяти участь у створенні дієвого механізму для протидії будь-яким актам військової агресії у майбутньому. Відомо, що Формулу підтримали вже понад 80 держав. Зокрема, країни Заходу і Глобального Півдня. 

"Якщо весь світ об’єднається навколо української Формули миру, росія більше не зможе прикривати своєю брехнею подальше продовження війни", — написала Зарівна. 

Разом з тим посадовиця наголосила, що Кремль планує зірвати проведення саміту. Цю інформацію підтверджує й українська розвідка. 

"Це означає, що у Кремлі цей захід вважають загрозою. Тому Україна рухається у правильному напрямку щодо Формули", — сказала Зарівна. 

Формула миру
Скриншот
Саміт миру в червні
Скриншот

 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про деталі проведення саміту по Формулі миру у Швейцарії. 

Раніше глава держави розповів про плани Росії зірвати Саміт миру, маючи конкретний план як це зробити.

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
Швейцарія
війна в Україні
Формула миру

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