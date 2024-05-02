Формула миру у Швейцарії — в ОП назвали головні завдання заходу

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Невдовзі у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру по українській Формулі, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Дата проведення заходу запланована на 15-16 червня. Головне завдання події — об’єднати світову спільноту і примусити Росію до миру на умовах справедливості.

Про це розповіла радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

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Завдання Формули миру у Швейцарії

"Головне завдання Української формули миру — об’єднати світову спільноту і примусити росію до миру на умовах справедливості", — написала Зарівна, говорячи про мету події.

Вона додала, що Формула миру складається з десяти основних пунктів, серед яких:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча та енергетична безпека;

принципи справедливості та територіальної цілісності;

протидія екоциду.

Дана ініціатива прагне об'єднати навколо себе усі країни світу, які виступають проти війни та готові взяти участь у створенні дієвого механізму для протидії будь-яким актам військової агресії у майбутньому. Відомо, що Формулу підтримали вже понад 80 держав. Зокрема, країни Заходу і Глобального Півдня.

"Якщо весь світ об’єднається навколо української Формули миру, росія більше не зможе прикривати своєю брехнею подальше продовження війни", — написала Зарівна.

Разом з тим посадовиця наголосила, що Кремль планує зірвати проведення саміту. Цю інформацію підтверджує й українська розвідка.

"Це означає, що у Кремлі цей захід вважають загрозою. Тому Україна рухається у правильному напрямку щодо Формули", — сказала Зарівна.

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про деталі проведення саміту по Формулі миру у Швейцарії.

Раніше глава держави розповів про плани Росії зірвати Саміт миру, маючи конкретний план як це зробити.