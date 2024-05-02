Формула мира в Швейцарии — в ОП назвали главные задачи мероприятия
Вскоре в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира по украинской Формуле, которую инициировал президент Владимир Зеленский. Дата проведения мероприятия намечена на 15-16 июня. Главная задача события — объединить мировое сообщество и принудить Россию к миру на условиях справедливости.
Об этом рассказала советница руководителя Офиса Президента Дарья Заривна.
Задачи Формулы мира в Швейцарии
"Главная задача Украинской формулы мира — объединить мировое сообщество и заставить россия к миру на условиях справедливости", — написала Заривна, говоря о целях события.
Она добавила, что Формула мира состоит из десяти основных пунктов, среди которых:
- радиационная и ядерная сохранность;
- продовольственная и энергетическая безопасность;
- принципы справедливости и территориальной целостности;
- противодействие экоциду.
Данная инициатива стремится объединить вокруг себя все страны мира, выступающие против войны и готовые принять участие в создании действенного механизма для противодействия любым актам военной агрессии в будущем. Известно, что Формулу поддержали более 80 государств. В частности, страны Запада и Глобального Юга.
"Если весь мир объединится вокруг украинской Формулы мира, Россия больше не сможет прикрывать своей ложью дальнейшее продолжение войны", — написала Заривна.
Вместе с тем чиновник подчеркнула, что Кремль планирует сорвать проведение саммита. Эту информацию подтверждает и украинская разведка.
"Это означает, что в Кремле это мероприятие считают угрозой. Поэтому Украина движется в правильном направлении по отношению к Формуле", — сказала Заривна.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о деталях проведения саммита по Формуле мира в Швейцарии.
Ранее глава государства рассказал о планах России сорвать Саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.
Читайте Новини.LIVE!