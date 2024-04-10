Президенти України та Швейцарії обговорили подальшу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарії Віола Амхерд провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру.

Про це повідомляється на сторінці Президента України у Telegram.

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Під час розмови Володимир Зеленський подякував Швейцарії за стабільну підтримку України, зокрема за сьогоднішнє рішення про виділення 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову нашої країни після війни.

Окремо обговорювалася підготовка до першого Глобального саміту миру, запланованого на червень цього року у Швейцарії. Цей саміт стане продовженням попередньої роботи над впровадженням Формули миру, результатами чотирьох зустрічей радників з питань національної безпеки в різних містах світу: Копенгагені, Джидді, Мальті та Давосі.

"Ми продовжуємо тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті з метою формулювання спільного практичного бачення щодо досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру для України", — підкреслив Володимир Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу, але для його реалізації потрібна зброя, зокрема зі США.

Він наголосив, що для контрнаступальних дій наразі снарядів немає й Україна дуже потребує допомоги від своїх партнерів. Однак для захисту держави снарядів достатньо.