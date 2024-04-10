Президенты Украины и Швейцарии обсудили дальнейшее сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Также речь идет о подготовке к проведению Глобального саммита мира.

Об этом сообщается на странице Президента Украины в Telegram.

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Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил Швейцарию за стабильную поддержку Украины, в частности, за сегодняшнее решение о выделении 5 миллиардов швейцарских франков на восстановление нашей страны после войны.

Отдельно обсуждалась подготовка к первому Глобальному саммиту мира, который запланирован на июнь этого года в Швейцарии. Этот саммит станет продолжением предварительной работы над внедрением Формулы мира, результатами четырех встреч советников по национальной безопасности в разных городах мира: Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе.

"Мы продолжаем тесное сотрудничество над привлечением как можно более широкого круга стран к участию в саммите с целью формулирования совместного практического видения достижения справедливого, длительного и всеобъемлющего мира для Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что недавно Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления , но для его реализации нужно оружие, в том числе из США.

Он подчеркнул, что для контрнаступательных действий снарядов нет и Украина очень нуждается в помощи от своих партнеров . Однако для защиты государства снарядов достаточно.