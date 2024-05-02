Зеленський назвав дати проведення першого Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Перший Саміт миру для України відбудеться 15–16 червня у Швейцарії. Він присвячений розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X у четвер, 2 травня.

Читайте також:

Саміт миру у Швейцарії

Захід пройде у курортному комплексі Бюргеншток, що неподалік від Люцерна. Президент зазначив, що вибір дати та місця проведення саміту було погоджено з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Всі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", — заявив глава держави.

Зеленський також висловив думку, що кожна країна, яка прагне миру, зацікавлена в участі в цьому саміті, оскільки він стосується не лише України, а й загальної поваги до міжнародного права та мирного співіснування на планеті.

"Ці загальні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападів і насильства. Таким чином, наша спільна глобальна відповідальність полягає в тому, щоб захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йдеться на першому Саміті миру у Швейцарії", — додав президент.

Нагадаємо, президент провів телефонну розмову з очільником Швейцарії, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру.

Раніше Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру, маючи конкретний план як це зробити.