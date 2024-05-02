Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський назвав дати проведення першого Глобального саміту миру arrow

Зеленський назвав дати проведення першого Глобального саміту миру

2 травня 2024 12:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський назвав дати проведення першого Глобального саміту миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Перший Саміт миру для України відбудеться 15–16 червня у ШвейцаріїВін присвячений розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X у четвер, 2 травня.

Читайте також:

Саміт миру у Швейцарії

Захід пройде у курортному комплексі Бюргеншток, що неподалік від Люцерна. Президент зазначив, що вибір дати та місця проведення саміту було погоджено з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Всі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", — заявив глава держави.

Зеленський також висловив думку, що кожна країна, яка прагне миру, зацікавлена в участі в цьому саміті, оскільки він стосується не лише України, а й загальної поваги до міжнародного права та мирного співіснування на планеті.

"Ці загальні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападів і насильства. Таким чином, наша спільна глобальна відповідальність полягає в тому, щоб захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йдеться на першому Саміті миру у Швейцарії", — додав президент.

Нагадаємо, президент провів телефонну розмову з очільником Швейцарії, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру. 

Раніше Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру, маючи конкретний план як це зробити.

Володимир Зеленський
війна
переговори
Швейцарія
Україна
саміт
світ
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри