Зеленский назвал даты проведения первого Глобального саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Первый Саммит мира для Украины состоится 15-16 июня в Швейцарии. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X в четверг, 2 мая.

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Мероприятие пройдет в курортном комплексе Бюргеншток, недалеко от Люцерна. Президент отметил, что выбор даты и места проведения саммита был согласован с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам", — заявил глава страны.

Зеленский также выразил мнение, что каждая страна, стремящаяся к миру, заинтересована в участии в этом саммите, поскольку он касается не только Украины, но и общего уважения к международному праву и мирному сосуществованию на планете.

"Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападений и насилия. Таким образом, наша общая глобальная ответственность состоит в том, чтобы защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом говорится на первом Саммите мира в Швейцарии ", — добавил президент.

Напомним, президент провел телефонный разговор с главой Швейцарии, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.

Ранее Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.