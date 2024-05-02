Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский назвал даты проведения первого Глобального саммита мира arrow

Зеленский назвал даты проведения первого Глобального саммита мира

2 мая 2024 12:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский назвал даты проведения первого Глобального саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Первый Саммит мира для Украины состоится 15-16 июня в Швейцарии. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X в четверг, 2 мая.

Читайте также:

Саммит мира в Швейцарии

Мероприятие пройдет в курортном комплексе Бюргеншток, недалеко от Люцерна. Президент отметил, что выбор даты и места проведения саммита был согласован с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам", — заявил глава страны.

Зеленский также выразил мнение, что каждая страна, стремящаяся к миру, заинтересована в участии в этом саммите, поскольку он касается не только Украины, но и общего уважения к международному праву и мирному сосуществованию на планете.

"Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападений и насилия. Таким образом, наша общая глобальная ответственность состоит в том, чтобы защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом говорится на первом Саммите мира в Швейцарии ", — добавил президент.

Напомним, президент провел телефонный разговор с главой Швейцарии, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.

Ранее Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.

Владимир Зеленский
война
переговоры
Швейцария
Украина
саммит
мир
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри