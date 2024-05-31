Зеленский рассказал, сколько стран готовы принять участие в Саммите мира

Встреча советников по нацбезопасности в Давосе, Швейцария. Фото иллюстративное: Тelegram Андрея Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на сегодняшний день около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 31 мая.

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Саммит мира в Швейцарии

"Таким же эффективным, как наше оружие, должна быть и наша дипломатия. Сейчас самое важное — это Саммит мира. Чтобы он стал действительно глобальным", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что по состоянию на сегодняшний день есть почти сто государств и международных организаций, которые будут участвовать в Саммите.

"Но Россия шантажирует некоторых лидеров и пытается блокировать участие государств. Также до сих пор нет подтверждений участия от некоторых наших стратегических партнеров", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина вместе с партнерами обсудила, как можно совместными усилиями усилить миротворческую работу Саммита мира. Президент также выразил партнерам благодарность за готовность помогать.

"Сказал это во время совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина — Северная Европа", — отметил Президент.

Мы писали, что Китай не будет участвовать в Саммите мира, который будет проходить в следующем месяце в Швейцарии. Пекин решил отказаться, так как не были соблюдены их условия, например, присутствие России.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки будут представлены на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Однако до сих пор неизвестно, присутствует ли президент США Джо Байден.

Зеленский заявил, что практически все государства согласовываются с тремя пунктами в Формуле мира, а именно ядерной безопасностью, продовольственной безопасностью и гуманитарным направлением.