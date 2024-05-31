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Китай резко изменил позицию по участию в Саммите мира в Швейцарии из-за России

31 мая 2024 07:47
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Китай поменял свое мнение относительно Саммита мира и не поедет туда
Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: AFP/MOHAMMED BADRA
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Китай не будет участвовать в Саммите мира, который будет проходить в следующем месяце в Швейцарии. Пекин решил отказаться, так как не были соблюдены их условия, например, присутствие России.

Об этом сообщили в Reuters, ссылаясь на несколько надежных источников, приближенных к китайским властям.

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По информации издания, в Пекине решили отказаться от поездки на Саммит мира, организуемого Президентом Украины Владимиром Зеленским, мотивируя свое решение тем, что не были соблюдены все договоренности согласно проведению мероприятия.

"По словам трех источников, Пекин отклонил приглашение, поскольку не были соблюдены условия для их участия, включая участие как России, так и Украины", — отметили в Reuters.

Также в издании подчеркнули, что швейцарское правительство, позиционирующее себя как нейтральная сторона, стремится, чтобы на саммит прибыло как можно больше представителей из разных стран. В Берне считают, что это поможет разрешить ситуацию в Украине, но Россию на мероприятие не пригласили.

Что такое Саммит мира

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Его инициатором стал президент Украины Владимир Зеленский при поддержке урряда Швейцарии.

Целью саммита является поиск мирного урегулирования украинско-российской войны, основываясь на положениях Украинской формулы мира.

"Мы имеем подтверждение участия уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру", — заявил Зеленский.

Также ранее украинская сторона сообщала, что Россию не будут приглашать на первый саммит, а вот второй уже возможно пригласят.

В США подтвердили участие в Саммите мира, но пока неизвестно, прибудет ли туда президент Джо Байден.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о предстоящем Саммите мира. Глава государства отметил, что если американский лидер Байден не приедет на встречу, то российский диктатор Владимир Путин будет рукоплескать стоя.

политики
Китай
Украина
Швейцария
саммит
война в Украине

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