ККитай поміняв своюю думку щодо Саміту миру та не поїде туди

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: AFP / MOHAMMED BADRA

Китай не братиме участь у Саміті миру, який проходитиме наступного місяця у Швейцарії. Пекін вирішив відмовитись, так як не було дотримано їхніх умов, наприклад, присутності Росії.

Про це повідомили в Reuters, посилаючись на кілька надійних джерел, наближених до китайської влади.

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За інформацією видання, у Пекіні вирішили відмовитися від поїздки на Саміт миру, який організовує Президент України Володимир Зеленський, мотивуючи своє рішення тим, що не було дотримано всіх домовленостей згідно проведення заходу.

"За словами трьох джерел, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, включаючи участь як Росії, так і України", — зазначили в Reuters.

Також у виданні підкреслили, що швейцарський уряд, який позиціонує себе, як нейтральна сторона, прагне, щоб на саміт прибуло якнайбільше представників із різних країн. У Берні вважають, що це допоможе вирішити ситуацію в Україні, але Росію на захід не запросили.

Що таке Саміт миру

Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у Швейцарії. Його ініціатором став Президент України Володимир Зеленський за підтримки урряду Швейцарії.

Саміт має на меті пошук мирного врегулювання українсько-російської війни, базуючись на положеннях Української формули миру.

"Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру", — заявив Зеленський.

Також раніше українська сторона повідомляла, що Росію не запрошуватимуть на перший саміт, а от на другий вже можливо запросять.

У США підтвердили участь у Саміті миру, але поки не відомо, чи прибуде туди президент Джо Байден.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам про майбутній Саміт миру. Глава держави зазначив, що якщо американський лідер Байден не приїде на зустріч, то російський диктатор Володимир Путін аплодуватиме стоячи.