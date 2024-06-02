Зеленський розкритикував Китай і Бразилію через відмову взяти участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Сінгапурі. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава, як жертва агресії з боку Росії, має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.

Такі думки Зеленський висловив у рамках "Діалогу Шангрі-Ла" у неділю, 2 червня.

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"Авжеж ми без позтиву сприймаємо відповідь Китаю, що він не буде підтримувати і не братиме участі у Саміті миру", — наголосив президент.

Зеленський також розкритикував пропозиції Китаю і Бразилії щодо врегулювання війни. Він наголосив, що Україна, як жертва агресії, має повне право ініціювати шлях до закінчення війни, зокрема, Саміт миру.

"При всій повазі до будь-яких країн, ні Китай, ні Бразилія не орієнтуються до кінця у тому, шо Росія принесла на територію України. Я бажаю шоб ні в кого не було таких масованих ударів, жертв і могил", — додав глава держави.

Він додав, що росіяни вбивають українців, кривдять жінок, викрали десять тисяч дітей. У зв'язку з цим ніхто не має права розповідати українцям, як має закінчитися війна.

"Вона повинна закінчитися за законом, за міжнародним правом, за справедливістю. Ми запросили і Китай, і Бразилію і інші країни", — нагадав Зеленський.

Наостанок він пригадав три основні пункти, які Україна хоче винести на Саміт миру і закликав у першу чергу говорити про них.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів пресконференцію в Сінгапурі, під час якої прокоментував дозвіл Сполучених Штатів бити по території Росії на кордоні Харківської області. Він наголосив, що цього недостатньо для ефективної протидії ворожим обстрілам.

Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".