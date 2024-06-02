Зеленский раскритиковал Китай и Бразилию из-за отказа принять участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Сингапуре. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.

Такие мнения Зеленский высказал в рамках "Диалога Шангри-Ла" в воскресенье, 2 июня.

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"Конечно, мы без позитива воспринимаем ответ Китая, что он не будет поддерживать и не будет участвовать в Саммите мира", — подчеркнул президент.

Зеленский также раскритиковал предложения Китая и Бразилии по урегулированию войны. Он подчеркнул, что Украина как жертва агрессии имеет полное право инициировать путь к окончанию войны, в частности, Саммит мира.

"При всем уважении к любым странам, ни Китай, ни Бразилия не ориентируются до конца в том, что Россия принесла на территорию Украины. Я желаю, чтобы ни у кого не было таких массированных ударов, жертв и могил", — добавил глава государства.

Он добавил, что россияне убивают украинцев, обижают женщин, похитили десять тысяч детей. В этой связи никто не имеет права рассказывать украинцам, как должна закончиться война.

"Она должна закончиться по закону, по международному праву, по справедливости. Мы пригласили и Китай, и Бразилию и другие страны", — напомнил Зеленский.

В заключение он вспомнил три основных пункта, которые Украина хочет вынести на Саммит мира и призвал в первую очередь говорить о них.

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел пресс-конференцию в Сингапуре, во время которой прокомментировал разрешение Соединенных Штатов избивать по территории России на границе Харьковской области. Он подчеркнул, что этого недостаточно для эффективного противодействия вражеским обстрелам.

Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".