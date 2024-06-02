Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном — що обговорювали

Володимир Зеленський зустрівся з Ллойдом Остіном. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном під час саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла". Вони обговорили низку нагальних проблем, зокрема посилення української системи протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 2 червня.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з Остіном

"Провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла"", — розповів президент.

Глава держави розповів, що сторони обговорили ключове оборонні потреби України, посилення системи ППО нашої держави, коаліцію винищувачів F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди.

"Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна цінує життєво важливу оборонну та політичну підтримку, які надають США.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Вона стала першою в історії двосторонніх відносин між двома країнами.

Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".