Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном — що обговорювали arrow

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном — що обговорювали

2 червня 2024 09:39
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном — що обговорювали
Володимир Зеленський зустрівся з Ллойдом Остіном. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном під час саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла". Вони обговорили низку нагальних проблем, зокрема посилення української системи протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 2 червня.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з Остіном

"Провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла"", — розповів президент.

Глава держави розповів, що сторони обговорили ключове оборонні потреби України, посилення системи ППО нашої держави, коаліцію винищувачів F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди.

"Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна цінує життєво важливу оборонну та політичну підтримку, які надають США.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Вона стала першою в історії двосторонніх відносин між двома країнами. 

Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".

Україна
Володимир Зеленський
Ллойд Остін
ППО
війна в Україні
США
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном