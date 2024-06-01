Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом республіки Тимор-Лешті

Переговори Зеленського та Жозе Мануеля Рамуша-Орти. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Вона стала першою в історії двосторонніх відносин між двома країнами.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 1 червня.

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"Дякую за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії", — зазначив президент.

Глава держави додав, що участь країн Південно-Східної Азії в інавгураційному Глобальному саміті миру є важливою для України.

Він також наголосив, що для України дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру.

"Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський перебував у Норвегії, де підписав з прем'єром країни, Йонасом Гар Стере, безпекову угоду.

Раніше наша країна в рамках підписання двосторонніх угод отримала гарантії безпеки від Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Канади, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Латвії, Іспанії, Бельгії, Португалії, Швеції та Ісландії.