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Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом республіки Тимор-Лешті

1 червня 2024 20:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський повідомив про результати зустрічі з президентом республіки Тимор-Лешті
Переговори Зеленського та Жозе Мануеля Рамуша-Орти. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Вона стала першою в історії двосторонніх відносин між двома країнами. 

Про це Зеленський повідомив у суботу, 1 червня.

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"Дякую за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії", — зазначив президент. 

Глава держави додав, що участь країн Південно-Східної Азії в інавгураційному Глобальному саміті миру є важливою для України. 

Він також наголосив, що для України дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру.

"Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський перебував у Норвегії, де підписав з прем'єром країни, Йонасом Гар Стере, безпекову угоду.

Раніше наша країна в рамках підписання двосторонніх угод отримала гарантії безпеки від Великої БританіїНімеччиниФранціїДаніїКанадиІталіїНідерландівФінляндіїЛатвіїІспаніїБельгіїПортугаліїШвеції та Ісландії.

Україна
Володимир Зеленський
Формула миру
війна
Африка
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