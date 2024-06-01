Зеленський у Сінгапурі обговорив ситуацію на фронті та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський та представник Сінгапуру. Фото: Офіс Президента

У Сінгапурі, куди 1 червня прибув президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі із делегацією Комітету закордонних справ Палати представників США обговорили подальшу підтримку нашої держави. Також на порядку денному була ситуація на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграм.

Читайте також:

Зеленський у Сінгапурі — що відомо

Президент зазначив, що обговорили ситуацію на передовій, а також напрямок військової допомоги Україні, зокрема, говорили про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них.

Окрему увагу приділили посиленню тиску санкцій на РФ.

"Дякую Сполученим Штатам Америки за важливі рішення, які були прийняті, за вагому двопалатну та двопартійну підтримку з боку Конгресу, Президента США Джозефа Байдена та всього американського народу. Дякую за допомогу нашому народу у боротьбі за свободу", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський перебував у Норвегії, де підписав з прем'єром країни, Йонасом Гар Стере, безпекову угоду.

Раніше наша країна в рамках підписання двосторонніх угод отримала гарантії безпеки від Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Канади, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Латвії, Іспанії, Бельгії, Португалії, Швеції та Ісландії.