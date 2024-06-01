Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський у Сінгапурі обговорив ситуацію на фронті та підтримку України arrow

Зеленський у Сінгапурі обговорив ситуацію на фронті та підтримку України

1 червня 2024 19:50
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Зеленський у Сінгапурі обговорив ситуацію на фронті та підтримку України
Президент України Володимир Зеленський та представник Сінгапуру. Фото: Офіс Президента
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Сінгапурі, куди 1 червня прибув президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі із делегацією Комітету закордонних справ Палати представників США обговорили подальшу підтримку нашої держави. Також на порядку денному була ситуація на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграм.

Читайте також:

Зеленський у Сінгапурі — що відомо

Президент зазначив, що обговорили ситуацію на передовій, а також напрямок військової допомоги Україні, зокрема, говорили про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них.

Окрему увагу приділили посиленню тиску санкцій на РФ.

"Дякую Сполученим Штатам Америки за важливі рішення, які були прийняті, за вагому двопалатну та двопартійну підтримку з боку Конгресу, Президента США Джозефа Байдена та всього американського народу. Дякую за допомогу нашому народу у боротьбі за свободу", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський перебував у Норвегії, де підписав з прем'єром країни, Йонасом Гар Стере, безпекову угоду.

Раніше наша країна в рамках підписання двосторонніх угод отримала гарантії безпеки від Великої БританіїНімеччиниФранціїДаніїКанадиІталіїНідерландівФінляндіїЛатвіїІспаніїБельгіїПортугаліїШвеції та Ісландії.

війна в Україні
Володимир Зеленський
Сінгапур
військова допомога
ситуація на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей