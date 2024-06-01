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Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте и поддержку Украины

1 июня 2024 19:50
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте и поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и представитель Сингапура. Фото: Офис Президента
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Сингапуре, куда 1 июня прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США обсудили дальнейшую поддержку нашего государства. Также на повестке дня была ситуация на фронте.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Телеграмме.

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Президент отметил, что обсудили ситуацию на передовой, а также направление военной помощи Украине, в частности, об усилении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним.

Отдельное внимание было уделено усилению давления санкций на РФ.

"Благодарю Соединенные Штаты Америки за важные решения, которые были приняты, за весомую двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, Президента США Джозефа Байдена и всего американского народа. Спасибо за помощь нашему народу в борьбе за свободу", — сказал Зеленский.

Напомним, не так давно Владимир Зеленский находился в Норвегии, где подписал с премьером страны Йонасом Гар Стере безопасное соглашение.

Ранее наша страна в рамках подписания двусторонних соглашений получила гарантии безопасности от Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Финляндии, ЛатвииИспании, Бельгии, Португалии, Швеции и Исландии.

война в Украине
Владимир Зеленский
Сингапур
военная помощь
ситуация на фронте

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