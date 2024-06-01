Зеленский в Сингапуре обсудил ситуацию на фронте и поддержку Украины
В Сингапуре, куда 1 июня прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США обсудили дальнейшую поддержку нашего государства. Также на повестке дня была ситуация на фронте.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Телеграмме.
Зеленский в Сингапуре — что известно
Президент отметил, что обсудили ситуацию на передовой, а также направление военной помощи Украине, в частности, об усилении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним.
Отдельное внимание было уделено усилению давления санкций на РФ.
"Благодарю Соединенные Штаты Америки за важные решения, которые были приняты, за весомую двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, Президента США Джозефа Байдена и всего американского народа. Спасибо за помощь нашему народу в борьбе за свободу", — сказал Зеленский.
Напомним, не так давно Владимир Зеленский находился в Норвегии, где подписал с премьером страны Йонасом Гар Стере безопасное соглашение.
Ранее наша страна в рамках подписания двусторонних соглашений получила гарантии безопасности от Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Испании, Бельгии, Португалии, Швеции и Исландии.
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