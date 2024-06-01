Зеленский сообщил о результатах встречи с президентом республики Тимор-Лешти

Переговоры Зеленского и Жозе Мануэля Рамуша Орты. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамушем-Ортой. Она стала первой в истории двусторонних отношений между двумя странами.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 1 июня.

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"Спасибо за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и важных резолюций ООН по осуждению агрессии России", — отметил президент.

Глава государства добавил, что участие стран Юго-Восточной Азии в инаугурационном Глобальном саммите мира важно для Украины.

Он также подчеркнул, что для Украины очень важно начать процесс установления справедливого мира.

"Россия не хочет остановить войну. Поэтому вместе со всем миром мы должны делать шаги по приближению мира", — отметил Зеленский.

Напомним, не так давно Владимир Зеленский находился в Норвегии, где подписал с премьером страны Йонасом Гар Стере соглашение о безопасности.

Ранее наша страна в рамках подписания двусторонних соглашений получила гарантии безопасности от Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Испании, Бельгии, Португалии, Швеции и Исландии.