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Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином — что обсуждали

2 июня 2024 09:39
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином — что обсуждали
Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Они обсудили ряд насущных проблем, в частности, усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 2 июня.

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"Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла"", — рассказал президент.

Глава государства рассказал, что стороны обсудили ключевые оборонные потребности Украины, усиление системы ПВО нашего государства, коалицию истребителей F-16 и подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

"Благодарю президента Байдена за принятие важного решения по защитным ударам американским оружием по территории врага для эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина ценит жизненно важную оборонную и политическую поддержку, оказываемую США.

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамушем-Ортой. Она стала первой в истории двусторонних отношений между двумя странами.

Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".

Украина
Владимир Зеленский
Ллойд Остин
ПВО
война в Украине
США
война

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