Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином — что обсуждали

Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Они обсудили ряд насущных проблем, в частности, усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 2 июня.

Читайте также:

Зеленский встретился с Остином

"Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла"", — рассказал президент.

Глава государства рассказал, что стороны обсудили ключевые оборонные потребности Украины, усиление системы ПВО нашего государства, коалицию истребителей F-16 и подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

"Благодарю президента Байдена за принятие важного решения по защитным ударам американским оружием по территории врага для эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина ценит жизненно важную оборонную и политическую поддержку, оказываемую США.

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамушем-Ортой. Она стала первой в истории двусторонних отношений между двумя странами.

Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".