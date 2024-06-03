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Зеленський прибув до Філіппін, де обговорив з президентом двосторонню співпрацю

3 червня 2024 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський у Філіппінах зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим
Президент України Володимир Зеленський та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Філіппін. Вперше в історії двосторонніх відносин він зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. 

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Зустріч Зеленського з президентом Філіппін

Глава держави подякував Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії та підтримку важливих резолюцій ООН.

Президент України Володимир Зеленський та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший
Президент України Володимир Зеленський та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Візит Зеленського до Філіппін
Зустріч Володимира Зеленського з Фердинандом Маркосом-молодшим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", — наголосив президент.

Володимир Зеленський та Фердинард Маркос-молодший
Зустріч Володимира Зеленського з Фердинандом Маркосом-молодшим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сторони обговорили також двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава як жертва агресії з боку Росії має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.

Також 2 червня глава держави провів пресконференцію в Сінгапурі, під час якої прокоментував дозвіл Сполучених Штатів бити по території Росії на кордоні Харківської області. Він наголосив, що цього недостатньо для ефективної протидії ворожим обстрілам.

політики
Україна
Володимир Зеленський
Філіппіни
президент

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