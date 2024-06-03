Зеленський у Філіппінах зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим

Президент України Володимир Зеленський та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прибув до Філіппін. Вперше в історії двосторонніх відносин він зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Зустріч Зеленського з президентом Філіппін

Глава держави подякував Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії та підтримку важливих резолюцій ООН.

Президент України Володимир Зеленський та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

Зустріч Володимира Зеленського з Фердинандом Маркосом-молодшим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", — наголосив президент.

Зустріч Володимира Зеленського з Фердинандом Маркосом-молодшим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сторони обговорили також двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава як жертва агресії з боку Росії має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.

Також 2 червня глава держави провів пресконференцію в Сінгапурі, під час якої прокоментував дозвіл Сполучених Штатів бити по території Росії на кордоні Харківської області. Він наголосив, що цього недостатньо для ефективної протидії ворожим обстрілам.