Зеленський у Філіппінах зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим

Зеленський прибув до Філіппін, де обговорив з президентом двосторонню співпрацю
Президент України Володимир Зеленський прибув до Філіппін. Вперше в історії двосторонніх відносин він зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.
Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 3 червня.
Зустріч Зеленського з президентом Філіппін
Глава держави подякував Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії та підтримку важливих резолюцій ООН.
За словами Зеленського, Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.
"Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", — наголосив президент.
Сторони обговорили також двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.
Нагадаємо, Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава як жертва агресії з боку Росії має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.
Також 2 червня глава держави провів пресконференцію в Сінгапурі, під час якої прокоментував дозвіл Сполучених Штатів бити по території Росії на кордоні Харківської області. Він наголосив, що цього недостатньо для ефективної протидії ворожим обстрілам.
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