Зеленский на Филиппинах встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим

Зеленский прибыл на Филиппины, где обсудил с президентом двустороннее сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Филиппины. Впервые в истории двусторонних отношений он встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 3 июня.
Встреча Зеленского с президентом Филиппин
Глава государства поблагодарил Филиппины за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России и поддержку важных резолюций ООН.
По словам Зеленского, Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества.
"Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", — подчеркнул президент.
Стороны обсудили также двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины.
Напомним, Зеленский отрицательно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.
Также 2 июня глава государства провел пресс-конференцию в Сингапуре, во время которой прокомментировал разрешение Соединенных Штатов бить по территории России на границе Харьковской области. Он подчеркнул, что этого недостаточно для эффективного противодействия вражеским обстрелам.
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