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Зеленский прибыл на Филиппины, где обсудил с президентом двустороннее сотрудничество

3 июня 2024 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский на Филиппинах встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Филиппины. Впервые в истории двусторонних отношений он встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 3 июня.

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Встреча Зеленского с президентом Филиппин

Глава государства поблагодарил Филиппины за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России и поддержку важных резолюций ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам Зеленского, Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества.

Визит Зеленского в Филиппины
Встреча Владимира Зеленского с Фердинандом Маркосом-младшим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский и Фердинард Маркос-младший
Встреча Владимира Зеленского с Фердинандом Маркосом-младшим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Стороны обсудили также двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский отрицательно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.

Также 2 июня глава государства провел пресс-конференцию в Сингапуре, во время которой прокомментировал разрешение Соединенных Штатов бить по территории России на границе Харьковской области. Он подчеркнул, что этого недостаточно для эффективного противодействия вражеским обстрелам.

политики
Украина
Владимир Зеленский
Филиппины
президент

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