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Зеленский примет участие в саммите G7 — Офис Президента

3 июня 2024 15:34
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Илья Рябинин
редактор
В Офисе президента подтвердили участие Зеленского на саммите G7
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Офисе Президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского на полях саммита G7 13-15 июня. Глава государства будет присутствовать лично или присоединится онлайн.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона в понедельник, 3 июня.

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По его словам, основной темой выступления Зеленского будут отношения со странами-учасницами саммита.

"Или онлайн или физическое присутствие президента там будет. Это без сомнений. G7 являются нашими основными партнерами. Мы будем говорить с ними о ключевых темах наших отношений, включая диалоги в двусторонних форматах с государствами "Большой семерки", — сказал Никифоров.

Спикер добавил, что из США Зеленский обсудит наращивание военной помощи, развитие коалиции западных истребителей и ускорение поставок F-16. Дополнительно будет обсуждаться усиление ПВО новыми ЗРК и боекомплектом. По словам Никифорова, об этом глава государства говорил с министром обороны США Ллойдом Остином на конференции "Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Эта тема была основной. Сейчас идет активная работа, чтобы системы ПВО поступали в Украину. Ожидаем публичных положительных решений уже в ближайшее время", — сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прибыл в Сингапур с рабочим визитом, где принял участие в конференции "Шангри-Ла".

Также глава государства посетил Филиппины, где встретился с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим.

Украина
Владимир Зеленский
ПВО
саммит
США
G7
F-16
Сергей Никифоров

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