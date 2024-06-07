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Зеленський у парламенті Франції порівняв Нормандію з Україною

7 червня 2024 11:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський виступив у парламенті Франції — про що говорив український лідер
Володимир Зеленський під час виступу на Національних зборах Франції. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 червня виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку в Нормандії з війною в Україні.

Про це він заявив під час свої промови у Парижі

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Під час свого виступу Президент заявив, що російський режим не визнає меж, і після Європи піде далі, використовуючи все, щоб країни слабшали.

"Росія повернула у ХХІ століття весь арсенал минулого — від блокади моря до викрадення дітей. Війна, що триває зараз в Україні, має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і попередні битви 80 років тому", — сказав він під час промови.

Зеленський закликав французьких парламентарів памʼятати, що Росія не залишає життя ніде, про що свідчать випалені та знищені українські села.

"Це повна протилежність свободи, рівності, братерства. Україна може виграти цю битву. Україна, а значить і Європа. А Європа означає і Франція", — резюмував він, подякувавши французькому уряду та народу за підтримку у цій війні від "перших годин її початку".

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".

Висадка союзників в Нормандії дала змогу розгорнути їхній наступ у Європі, потіснити німецькі війська на західному фронті та почати наземну операцію у бік Берліну. Менш ніж за рік режим Адольфа Гітлера капітулював.

політики
Володимир Зеленський
Друга світова війна
Європарламент
війна в Україні
Росія
Україна
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