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Зеленский в парламенте Франции сравнил события в Нормандии с войной в Украине

7 июня 2024 11:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский выступил в парламенте Франции - о чем говорил украинский лидер
Владимир Зеленский во время выступления на Национальном собрании Франции. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте. Он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной на Украине.

Об этом он заявил во время своей речи в Париже .

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В ходе своего выступления Президент заявил, что российский режим не признает границ, и после Европы пойдет дальше, используя все, чтобы страны ослабевали.

"Россия вернула в ХХІ век весь арсенал прошлого — от блокады моря до похищения детей. Война, продолжающаяся сейчас в Украине, имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и предыдущие битвы 80 лет назад", — сказал лидер Украины во время речи.

Зеленский призвал французских парламентариев помнить, что "Россия не оставляет жизни нигде", о чем свидетельствуют выжженные и уничтоженные украинские деревни.

"Это полная противоположность свободе, равенству, братству. Украина может выиграть эту битву. Украина, а значит и Европа. А Европа означает и Франция", — резюмировал он, поблагодарив французское правительство и народ за поддержку в этой войне от "первых часов ее начала".

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине".

Высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 года позволила развернуть их наступление в Европе, потеснить немецкие войска на западном фронте и начать наземную операцию в сторону Берлина. Менее чем через год режим Адольфа Гитлера капитулировал.

политики
Владимир Зеленский
Вторая мировая война
Европарламент
война в Украине
Россия
Украина
Франция

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