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Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

7 июня 2024 14:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новый пакет помощи Украине от США — что в него входит
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Стоимость нового пакета - 225 миллионов долларов.

Об этом сообщил американский лидер во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня, передает СNN .

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Как стало известно, в новый пакет военной помощи войдут:

  • боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • минометные и артиллерийские снаряды;
  • боекомплект для ЗРК HAWK;
  • ПЗРК Stinger;
  • ПТРК Javelin и AT-4 HEAT;
  • 155-мм гаубицы;
  • бронетехника;
  • патрульные катера;
  • взрывчатка и дополнительные запчасти.

Как отмечает издание, Байден извинился за задержку в принятии помощи Украине

Зеленский во Франции — главные новости

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине" .

Также глава государства выступил во французском парламенте , где сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.

Тем временем президент страны Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000 , а также о запуске программы подготовки пилотов.

война в Украине
Владимир Зеленский
Франция
военная помощь
США
Джо Байден

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