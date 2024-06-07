Новый пакет помощи Украине от США — что в него входит

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Стоимость нового пакета - 225 миллионов долларов.
Об этом сообщил американский лидер во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня, передает СNN .
Военная помощь от США
Как стало известно, в новый пакет военной помощи войдут:
- боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- минометные и артиллерийские снаряды;
- боекомплект для ЗРК HAWK;
- ПЗРК Stinger;
- ПТРК Javelin и AT-4 HEAT;
- 155-мм гаубицы;
- бронетехника;
- патрульные катера;
- взрывчатка и дополнительные запчасти.
Как отмечает издание, Байден извинился за задержку в принятии помощи Украине
Зеленский во Франции — главные новости
Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине" .
Также глава государства выступил во французском парламенте , где сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.
Тем временем президент страны Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000 , а также о запуске программы подготовки пилотов.
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