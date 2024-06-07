Новый пакет помощи Украине от США — что в него входит

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: агентство Reuters

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Стоимость нового пакета - 225 миллионов долларов.

Об этом сообщил американский лидер во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня, передает СNN .

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Как стало известно, в новый пакет военной помощи войдут:

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

минометные и артиллерийские снаряды;

боекомплект для ЗРК HAWK;

ПЗРК Stinger;

ПТРК Javelin и AT-4 HEAT;

155-мм гаубицы;

бронетехника;

патрульные катера;

взрывчатка и дополнительные запчасти.

Как отмечает издание, Байден извинился за задержку в принятии помощи Украине

Зеленский во Франции — главные новости

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине" .

Также глава государства выступил во французском парламенте , где сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.

Тем временем президент страны Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине французских истребителей Mirage 2000 , а также о запуске программы подготовки пилотов.