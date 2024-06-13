Безпекова угода України з США — Трамп може вийти з домовленостей

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP

У четвер, 13 червня, США та Україна планують підписати угоду про безпеку. Проте будь який інший президент, який буде обраний восени 2024 року, може з неї вийти.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Можливість вийти з безпекової угоди

У матеріалі видання вказано, що така угода про безпеку не потребує ратифікації Конгресу.

Це означає, що будь який наступний президент США, зокрема і Дональд Трамп, може вийти з неї.

WP зазначає, що угода про безпекові гарантії США для України не включає жодних нових зобов'язань щодо можливого членства України в НАТО. Крім того, в угоді не зазначено конкретних сум допомоги, яку планується надавати.

Проте, американські чиновники сподіваються, що нова безпекова угода допоможе подолати політичні розбіжності всередині США.

Нагадаємо, на саміті "Великої сімки" в Італії Україна підпише безпекові угоди із Сполученими Штатами Америки та Японією. Ці дві країни — єдині з G7, з якими Київ до цього часу не уклав угоди.

Також ми повідомляли, що згідно з новим опитуванням CBS, Президент США Джо Байден випереджає колишнього главу держави Дональда Трампа у ключових штатах. Байден має 50 відсотків підтримки проти 49 відсотків у Трампа в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсені.