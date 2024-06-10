Байден лідирує над Трампом у ключових штатах — опитування CBS

Президент США Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп. Фото: Reuters

Згідно з новим опитуванням CBS Президент США Джо Байден випереджає колишнього главу держави Дональда Трампа у ключових штатах. Байден має 50 відсотків підтримки проти 49 відсотків у Трампа в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсіні.

Про це повідомило видання Newsweek у неділю, 9 червня.

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Згідно з новим опитуванням CBS, проведене YouGov Президент США Джо Байден лідирує над експрезидентом Дональдом Трампом у критично важливих штатах.

"Опитування наразі показали, що результати будуть щільними, оскільки ця пара статистично однакова в більшості опитувань або має лише незначну перевагу", — йдеться в повідомленні.

За результатами опитування, Байден випереджає Трампа в ключових штатах з 50 відсотками проти 49 відсотків у Трампа в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсіні.

В загальнонаціональних опитуваннях ситуація протилежна — Трамп перемагає нинішнього президента з різницею в один відсоток.

Проте вирішальну роль у визначенні результатів виборів відіграватимуть критично важливі штати, оскільки колегія вибірників надає кожному штату певну кількість голосів виборців залежно від його населення. Для перемоги кандидат у президенти повинен набрати 270 голосів виборців, і перемога на загальнонаціональних виборах не гарантує успіху.

Нагдаємо, що суди у США призупинили кілька гучних справ щодо колишнього президента країни Дональда Трампа. Їх планують продовжити вже після президентських виборів.

Раніше ми писали, що експрезидент США Дональд Трамп опублікував передвиборче відео у своїй соціальній мережі, яке містило посилання на "єдиний рейх" серед можливих заголовків новин, якщо він переможе на виборах у листопаді.