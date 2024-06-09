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Байден запевнив, що США не дозволять РФ погрожувати Європі

9 червня 2024 08:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Байден заявив, що не допустить загрозу РФ для Європи
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор не збирається зупинятися на Україні. Але США не допустять аби Європа опинилася під загрозою. 

Про це пише  Politico у суботу, 8 червня.

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Байден і Макрон наголошують на спільному баченні щодо України 

Президент США Джо Байден і Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 8 червня, спрогнозували політичну солідарність щодо війни в Україні.

На початку зустрічі Макрон подякував Байдену, адже США відіграють "важливу роль" у допомозі Україні у відбитті ворога.

Байден, у свою чергу, оголосив про пакет оборонної допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, схвалений Конгресом після тривалих дискусій, і підтвердив підтримку Америкою військових зусиль.

"Ви знаєте, що Путін не збирається зупинятися на Україні. Вся Європа буде під загрозою. Сполучені Штати не допустять цього... ми не підемо", — сказав Байден.

У заявах для преси після приватної зустрічі Байден додав, що США вкотре продемонстрували світові силу союзників і те, чого можна досягти, якщо об'єднатися.

Зустріч Байдена з Зеленським

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня у Франції президент Володимир Зеленський провів переговори з Байденом.

"Сполучені Штати підтримають вас. Ви є оплотом проти агресії, яка має місце", — сказав Байден Зеленському на початку зустрічі.

Він назвав підтримку України з боку Заходу "зобов'язанням" і пообіцяв продовжувати повну підтримку Вашингтона, вибачившись за шестимісячну затримку оборонної допомоги на суму 60 мільярдів доларів, що зробило українську армію більш вразливою до російських атак.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з Джо Байденом дав дуже відверту оцінку ситуації на полі бою. Байден, у свою чергу, запевнив главу держави у наданні допомоги і підтримки з боку США.

Також Зеленський підбив підсумки переговорів з лідером США. Глава держави подякував американському президенту за надання Києву нового пакета військової допомоги.

Володимир Зеленський
війна
військова допомога
США
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Росія
загроза
фінансова допомога
Україна
Франція
Емманюель Макрон
Джо Байден
Європа

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