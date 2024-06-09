Байден заявил, что не допустит угрозу РФ для Европы

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор не намерен останавливаться на Украине. Но США не допустят, чтобы Европа оказалась под угрозой.

Об этом пишет Politico в субботу, 8 июня.

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Президент США Джо Байден и Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 8 июня, спрогнозировали политическую солидарность по войне в Украине.

В начале встречи Макрон поблагодарил Байдена, ведь США играют "важную роль" в помощи Украине в отражении врага.

Байден, в свою очередь, объявил о пакете оборонной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, одобренный Конгрессом после длительных дискуссий, и подтвердил поддержку Америкой военных усилий.

"Вы знаете, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Вся Европа будет под угрозой. Соединенные Штаты не допустят этого... мы не пойдем" , — сказал Байден.

В заявлениях для печати после частной встречи Байден добавил, что США в очередной раз продемонстрировали миру силу союзников и то, чего можно достичь, если объединиться.

Встреча Байдена с Зеленским

Напомним, в пятницу, 7 июня, во Франции президент Владимир Зеленский провел переговоры с Байденом.

"Соединенные Штаты поддержат вас. Вы являетесь оплотом против агрессии, которая имеет место" , — сказал Байден Зеленскому в начале встречи.

Он назвал поддержку Украины со стороны Запада "обязательством" и пообещал продолжать полную поддержку Вашингтона, извинившись за шестимесячную задержку оборонной помощи на сумму 60 миллиардов долларов, что сделало украинскую армию более уязвимой к российским атакам.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Джо Байденом дал откровенную оценку ситуации на поле боя. Байден, в свою очередь, заверил главу государства в оказании помощи и поддержки со стороны США.

Также Зеленский подвел итоги переговоров с лидером США. Глава государства поблагодарил американского президента за предоставление Киеву нового пакета военной помощи.