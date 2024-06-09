Байден заявил, что не допустит угрозу РФ для Европы

Байден заверил, что США не позволят РФ угрожать Европе
Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор не намерен останавливаться на Украине. Но США не допустят, чтобы Европа оказалась под угрозой.
Об этом пишет Politico в субботу, 8 июня.
Байден и Макрон отмечают совместное видение Украины
Президент США Джо Байден и Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 8 июня, спрогнозировали политическую солидарность по войне в Украине.
В начале встречи Макрон поблагодарил Байдена, ведь США играют "важную роль" в помощи Украине в отражении врага.
Байден, в свою очередь, объявил о пакете оборонной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, одобренный Конгрессом после длительных дискуссий, и подтвердил поддержку Америкой военных усилий.
"Вы знаете, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Вся Европа будет под угрозой. Соединенные Штаты не допустят этого... мы не пойдем" , — сказал Байден.
В заявлениях для печати после частной встречи Байден добавил, что США в очередной раз продемонстрировали миру силу союзников и то, чего можно достичь, если объединиться.
Встреча Байдена с Зеленским
Напомним, в пятницу, 7 июня, во Франции президент Владимир Зеленский провел переговоры с Байденом.
"Соединенные Штаты поддержат вас. Вы являетесь оплотом против агрессии, которая имеет место" , — сказал Байден Зеленскому в начале встречи.
Он назвал поддержку Украины со стороны Запада "обязательством" и пообещал продолжать полную поддержку Вашингтона, извинившись за шестимесячную задержку оборонной помощи на сумму 60 миллиардов долларов, что сделало украинскую армию более уязвимой к российским атакам.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Джо Байденом дал откровенную оценку ситуации на поле боя. Байден, в свою очередь, заверил главу государства в оказании помощи и поддержки со стороны США.
Также Зеленский подвел итоги переговоров с лидером США. Глава государства поблагодарил американского президента за предоставление Киеву нового пакета военной помощи.
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