Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден заверил, что США не позволят РФ угрожать Европе arrow

Байден заверил, что США не позволят РФ угрожать Европе

9 июня 2024 08:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Байден заявил, что не допустит угрозу РФ для Европы
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор не намерен останавливаться на Украине. Но США не допустят, чтобы Европа оказалась под угрозой.

Об этом пишет Politico в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Байден и Макрон отмечают совместное видение Украины

Президент США Джо Байден и Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 8 июня, спрогнозировали политическую солидарность по войне в Украине.

В начале встречи Макрон поблагодарил Байдена, ведь США играют "важную роль" в помощи Украине в отражении врага.

Байден, в свою очередь, объявил о пакете оборонной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, одобренный Конгрессом после длительных дискуссий, и подтвердил поддержку Америкой военных усилий.

"Вы знаете, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Вся Европа будет под угрозой. Соединенные Штаты не допустят этого... мы не пойдем" , — сказал Байден.

В заявлениях для печати после частной встречи Байден добавил, что США в очередной раз продемонстрировали миру силу союзников и то, чего можно достичь, если объединиться.

Встреча Байдена с Зеленским

Напомним, в пятницу, 7 июня, во Франции президент Владимир Зеленский провел переговоры с Байденом.

"Соединенные Штаты поддержат вас. Вы являетесь оплотом против агрессии, которая имеет место" , — сказал Байден Зеленскому в начале встречи.

Он назвал поддержку Украины со стороны Запада "обязательством" и пообещал продолжать полную поддержку Вашингтона, извинившись за шестимесячную задержку оборонной помощи на сумму 60 миллиардов долларов, что сделало украинскую армию более уязвимой к российским атакам.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Джо Байденом дал откровенную оценку ситуации на поле боя. Байден, в свою очередь, заверил главу государства в оказании помощи и поддержки со стороны США.

Также Зеленский подвел итоги переговоров с лидером США. Глава государства поблагодарил американского президента за предоставление Киеву нового пакета военной помощи.

Владимир Зеленский
війна
военная помощь
США
война в Украине
Россия
угроза
финансовая помощь
Украина
Франция
Эммануэль Макрон
Джо Байден
Европа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина