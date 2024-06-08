Зеленський обговорив із Байденом реалістичною ситуацією на полі бою

Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джо Байден у Парижі

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Джо Байденом у Парижі у п'ятницю, 7 червня, дав дуже відверту оцінку ситуації на полі бою. Байден, у свою чергу, запевнив главу держави у наданні допомоги і підтримки з боку США.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ у суботу, 8 червня.

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Зеленський поділився відвертою оцінкою ситуації на лінії фронту

Зеленський поділився із Байденом відвертою оцінкою того, що відбувається на фронті.

"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні – ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі", — зазначив Кірбі.

Він зазначив, що не буде вдаватися в деталі розмови між президентами та не обговорюватиме питання, які можуть ускладнити оборону України.

"І президент США – як ви чули публічно – він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку", — заявив радник Білого дому.

Водночас, Кірбі підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Тим не менше, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном. Він підкреслив, що результати допоможуть Україні.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.