Зеленський обговорив із Байденом реалістичною ситуацією на полі бою

Зеленський поділився з Байденом "відвертою оцінкою" того, що відбувається на лінії фронту
Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Джо Байденом у Парижі у п'ятницю, 7 червня, дав дуже відверту оцінку ситуації на полі бою. Байден, у свою чергу, запевнив главу держави у наданні допомоги і підтримки з боку США.
Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ у суботу, 8 червня.
Зеленський поділився відвертою оцінкою ситуації на лінії фронту
Зеленський поділився із Байденом відвертою оцінкою того, що відбувається на фронті.
"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні – ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі", — зазначив Кірбі.
Він зазначив, що не буде вдаватися в деталі розмови між президентами та не обговорюватиме питання, які можуть ускладнити оборону України.
"І президент США – як ви чули публічно – він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку", — заявив радник Білого дому.
Водночас, Кірбі підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Тим не менше, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном. Він підкреслив, що результати допоможуть Україні.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.
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