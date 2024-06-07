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Це дійсно допоможе — Зеленський підбив підсумки візиту до Франції

7 червня 2024 22:50
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Зеленський розповів про візит до Франції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном. Він підкреслив, що результати допоможуть Україні.

Про це Зеленський написав в Telegram.

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"Україна цінує всю підтримку, яку Франція надає з перших днів цієї страшної війни. Це підтримка нашого захисту на фронті, оборони наших міст від російських ударів і глобальний — цілком справедливий — тиск на Росію за цю несправедливу війну", — написав Зеленський.

Він додав, що Україна із Францією багато співпрацює політично — і на двосторонньому рівні, і в Євросоюзі.

"Ми цінуємо нашу економічну співпрацю з Францією і домовленості, зокрема, про спільне виробництво зброї. Сьогодні є підписані угоди щодо цього. Ми домовились про відкриття в Україні офісу KNDS — французької компанії, разом з якою будемо виробляти в Україні боєприпаси для артилерії 155-го калібру. Є новий оборонний пакет для України – це дійсно допоможе", — сказав Зеленський. 

Крім того, Зеленський заявив про можливість Франції посилити українську бойову авіацію. Наразі вже є позитивне рішення щодо тренування пілотів та інженерів й отримання французьких літаків.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті. Він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".

Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Париж
Франція

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