Зеленский рассказал о визите во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. Он подчеркнул, что результаты помогут Украине.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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"Украина ценит всю поддержку, оказываемую Францией с первых дней этой страшной войны. Это поддержка нашей защиты на фронте, обороны наших городов от российских ударов и глобальное — вполне справедливое — давление на Россию за эту несправедливую войну", — написал Зеленский.

Он добавил, что Украина с Францией многое сотрудничает политически — и на двустороннем уровне, и в Евросоюзе.

"Мы ценим наше экономическое сотрудничество с Францией и договоренности, в частности о совместном производстве оружия. Сегодня есть подписанные соглашения по этому поводу. Мы договорились об открытии в Украине офиса KNDS — французской компании, вместе с которой будем производить в Украине боеприпасы для артиллерии 155-го калибра. Есть новый оборонный пакет для Украины — это действительно поможет", — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил о возможности Франции усилить украинскую боевую авиацию. Сейчас уже есть положительное решение по тренировке пилотов и инженеров и получению французских самолетов.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте. Он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной на Украине.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине".