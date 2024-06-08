Зеленский обсудил с Байденом реалистическую ситуацию на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Париже в пятницу, 7 июня, дал откровенную оценку ситуации на поле боя. Байден, в свою очередь, заверил главу государства в оказании помощи и поддержки со стороны США.

Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ в субботу, 8 июня.

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Зеленский поделился с Байденом откровенной оценкой происходящего на фронте.

"Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего, а также давления, которое они (в Украине – ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе", — отметил Кирби.

Он отметил, что не будет вдаваться в детали разговора между президентами и не будет обсуждать вопросы, которые могут осложнить оборону Украины.

"И президент США — как вы слышали публично - он, конечно, сделал это также в частном порядке и заверил президента Зеленского, что они и дальше будут иметь нашу поддержку", — заявил советник Белого дома.

В то же время Кирби подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли повредить продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Тем не менее, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян обратно.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. Он подчеркнул, что результаты помогут Украине.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте . Он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной на Украине.