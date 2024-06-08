Україна та Франція підписали чотири угоди — про що домовилися

Підписання угод між Францією та Україною. Фото: president.gov.ua

У Парижі після зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Емануеля Макрона представники українського та французького урядів підписали чотири документи. У цих угодах йдеться про оборонну співпрацю, відновлення критичної інфраструктури та використання ядерної енергії з мирною метою.

Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили в Офісі Президента України.

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Грантова угода щодо сприяння відновленню й підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки нашої країни. У цьому документі йдеться про залучення грантових коштів уряду Франції на суму 200 мільйонів євро для реконструкції та відновлення критично важливої інфраструктури України, зокрема 60 мільйонів євро спрямують на підтримку енергетичного сектору.

Угода щодо створення та діяльності представництва Групи AFD в Україні та, зокрема, діяльності Французького агентства з питань розвитку, Товариства сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO) та організації Expertise France. Агентство надаватиме фінансову й технічну підтримку українським підприємствам, зокрема позики, гранти або гарантії. Також Макрон повідомив, що в Україну відправлять 20 технічних експертів, які працюватимуть при ключових міністерствах.

Лист про відновлення дії Угоди між урядами Франції та України про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії. Цей документ створює правові умови для співпраці у сфері обслуговування атомних об’єктів.

Заява про наміри щодо співробітництва в оборонній промисловості. У документі йдеться про визначення можливостей для співпраці між оборонною промисловістю України та Франції в галузі озброєнь, військового обладнання, боєприпасів, обслуговування та ремонту військового обладнання.

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, а в п'ятницю, 7 червня, виступив у французькому парламенті.

Раніше Макрон зазначав, що Франція виступає за мир, однак проти капітуляції України. Потрібні переговори, однак зараз для них ще не час.