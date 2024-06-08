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Договорились восстановить критическую инфраструктуру — Украина и Франция подписали четыре соглашения

8 июня 2024 01:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Украина и Франция подписали четыре соглашения — о чем договорились
Подписание соглашений между Францией и Украиной. Фото: president.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Париже после встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона представители украинского и французского правительств подписали четыре документа. В этих соглашениях речь идет об оборонном сотрудничестве, восстановлении критической инфраструктуры и использовании ядерной энергии в мирных целях.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в Офисе Президента Украины.

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Грантовое соглашение о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики страны. В этом документе говорится о привлечении грантовых средств правительства Франции на сумму 200 миллионов евро для реконструкции и восстановления критически важной инфраструктуры Украины, в частности 60 миллионов евро направят на поддержку энергетического сектора.

Соглашение касательно создания и деятельности представительства Группы AFD в Украине и, в частности, деятельности Французского агентства по развитию, Общества содействия и участия в экономическом сотрудничестве (PROPARCO) и организации Expertise France. Агентство будет оказывать финансовую и техническую поддержку украинским предприятиям, в том числе ссуды, гранты или гарантии. Также Макрон сообщил, что в Украину отправят 20 технических экспертов, которые будут работать при ключевых министерствах.

Письмо о возобновлении действия Соглашения между правительствами Франции и Украины о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии. Данный документ создает правовые условия для сотрудничества в сфере обслуживания атомных объектов.

Заявление о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности. В документе говорится об определении возможностей сотрудничества между оборонной промышленностью Украины и Франции в области вооружений, военного оборудования, боеприпасов, обслуживанию и ремонту военного оборудования.

Напомним, в четверг, 6 июня, Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, а в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте.

Ранее Макрон отмечал, что Франция выступает за мир, однако против капитуляции Украины. Нужны переговоры, но сейчас для них еще не время.

Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский
соглашение
Франция

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