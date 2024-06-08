Украина и Франция подписали четыре соглашения — о чем договорились

Подписание соглашений между Францией и Украиной. Фото: president.gov.ua

В Париже после встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона представители украинского и французского правительств подписали четыре документа. В этих соглашениях речь идет об оборонном сотрудничестве, восстановлении критической инфраструктуры и использовании ядерной энергии в мирных целях.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в Офисе Президента Украины.

Читайте также:

Какие соглашения заключили Франция и Украина

Грантовое соглашение о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики страны. В этом документе говорится о привлечении грантовых средств правительства Франции на сумму 200 миллионов евро для реконструкции и восстановления критически важной инфраструктуры Украины, в частности 60 миллионов евро направят на поддержку энергетического сектора.

Соглашение касательно создания и деятельности представительства Группы AFD в Украине и, в частности, деятельности Французского агентства по развитию, Общества содействия и участия в экономическом сотрудничестве (PROPARCO) и организации Expertise France. Агентство будет оказывать финансовую и техническую поддержку украинским предприятиям, в том числе ссуды, гранты или гарантии. Также Макрон сообщил, что в Украину отправят 20 технических экспертов, которые будут работать при ключевых министерствах.

Письмо о возобновлении действия Соглашения между правительствами Франции и Украины о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии. Данный документ создает правовые условия для сотрудничества в сфере обслуживания атомных объектов.

Заявление о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности. В документе говорится об определении возможностей сотрудничества между оборонной промышленностью Украины и Франции в области вооружений, военного оборудования, боеприпасов, обслуживанию и ремонту военного оборудования.

Напомним, в четверг, 6 июня, Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, а в пятницу, 7 июня, выступил во французском парламенте.

Ранее Макрон отмечал, что Франция выступает за мир, однако против капитуляции Украины. Нужны переговоры, но сейчас для них еще не время.