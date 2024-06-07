Президент Франції Емануель Макрон заявив, що мир в Україні можливий лише за умови переговорів

Емануель Макрон. Фото: espreso.tv

Франція хотіла б миру, але проти його встановлення ціною капітуляції України. Задля настання миру потрібні переговори.

Про це в четвер, 6 червня, в інтерв'ю телеканалу France 2 заявив Президент Франції Емануель Макрон.

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Президент Франції вважає, що Україні потрібно досягати миру з Росією шляхом переговорів, але зараз для них ще не час, адже Росія продовжує наступати. Політик впевнений: у разі, якщо Росія здобуде перемогу у війні з Україною, на цьому вона не зупиниться.

"Мирне врегулювання не має досягатися ціною капітуляції України. Мир має бути заключено на основі переговорів", — наголосив Макрон.

Нагадаємо, Франція дозволила Україні завдавати ударів по російських військових об'єктах. Водночас Макрон заявив, що бити по цивільних росіянах французькою зброєю Україні заборонено.

Також ми писали про те, що Франція передасть Україні бойові літаки Mirage 2000 та навчатиме пілотів.