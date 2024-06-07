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За мир, но без капитуляции — Макрон объяснил, какой видит победу Украины

7 июня 2024 00:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что мир в Украине возможен только при условии переговоров
Эммануэль Макрон. Фото: espreso.tv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Франция хотела бы мира, но против его установления ценой капитуляции Украины. Для наступления мира нужны переговоры.

Об этом в четверг, 6 июня, в интервью телеканалу France 2 заявил Президент Франции Эммануэль Макрон.

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Президент Франции считает, что Украине нужно добиваться мира с Россией путем переговоров, но сейчас для них еще не время, ведь Россия продолжает наступать. Политик уверен: в случае если Россия одержит победу в войне с Украиной, на этом она не остановится.

"Мирное урегулирование не должно достигаться ценой капитуляции Украины. Мир должен быть заключен на основе переговоров", — подчеркнул Макрон.

Напомним, Франция разрешила Украине наносить удары по российским военным объектам. В то же время Макрон заявил, что бить по гражданским россиянам французским оружием Украине запрещено.

Также мы писали о том, что Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000 и будет обучать пилотов.

Эммануэль Макрон
война в Украине
мир
Франция

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