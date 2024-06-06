Макрон відповів, чи справді Франція дозволила України бити по РФ

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву щодо ударів України по об'єктах на території Росії. За його словами, влада дала дозвіл Києву на атаки військових цілей Москви переданою зброєю.

Про це повідомляє Le Figaro у четвер, 6 червня.

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"Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів по цілях, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних нашою зброєю", — наголосив Макрон.

Він не надав більш детальних подробиць.

Нагадаємо, Макрон заявив про передачу Україні бойових літаків Mirage 2000. Йдеться також про програму підготовку пілотів.

Також американська зброя не буде використана Україною для ударів по Москві чи Кремлю. А США не санкціонують удари дальністю понад 200 миль вглиб Росії.