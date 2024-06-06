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Макрон сделал заявление относительно разрешения бить Украине по РФ французским оружием

6 июня 2024 22:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Макрон ответил, действительно ли Франция позволила Украине бить по РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление по поводу ударов Украины по объектам на территории России. По его словам, власти дали разрешение Киеву на атаки военных целей Москвы переданным оружием.

Об этом сообщает Le Figaro в четверг, 6 июня.

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"Мы поддерживаем украинцев. Мы позволяем Украине наносить удары по целям, из которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем бить по гражданским нашим оружием", — подчеркнул Макрон.

Он не предоставил более детальных подробностей.

Напомним, Макрон заявил о передаче Украине боевых самолетов Mirage 2000. Речь идет также о программе подготовки пилотов.

Также американское оружие не будет использовано Украиной для ударов по Москве или Кремлю. А США не санкционируют удары дальностью более 200 миль вглубь России.

Украина
россия
Франция
Эммануэль Макрон
война
президент

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