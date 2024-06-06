Макрон ответил, действительно ли Франция позволила Украине бить по РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление по поводу ударов Украины по объектам на территории России. По его словам, власти дали разрешение Киеву на атаки военных целей Москвы переданным оружием.

Об этом сообщает Le Figaro в четверг, 6 июня.

Читайте также:

Удары Украины по территории России

"Мы поддерживаем украинцев. Мы позволяем Украине наносить удары по целям, из которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем бить по гражданским нашим оружием", — подчеркнул Макрон.

Он не предоставил более детальных подробностей.

Напомним, Макрон заявил о передаче Украине боевых самолетов Mirage 2000. Речь идет также о программе подготовки пилотов.

Также американское оружие не будет использовано Украиной для ударов по Москве или Кремлю. А США не санкционируют удары дальностью более 200 миль вглубь России.