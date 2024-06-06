Шольц дозволив Україні бити по території Росії

Шольц пояснив, чому дозволив Україні бити по Росії німецькою зброєю
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому дозволив Україні застосовувати німецьку зброю для ударів по Російській Федерації. Він наголосив, що наша держава має право будь-яким доступним чином захищати свою територіальну цілісність.
Відповідну заяву Шольца наводить видання Tagesschau у четвер, 6 червня.
Україна має право захищатися
Канцлер наголосив, що Україна має право "захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян".
"Це стосується і таких атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, розташованих у безпосередній близькості до російського кордону", — зазначив він.
Минулого тижня уряд Німеччини після тривалих дискусій дозволив Україні використовувати німецьку зброю, щоб завдавати ударів по цілях у прикордонній зоні на російській території.
Наразі вже десять країн дозволили бити своєю зброєю по території Росії, серед них: Нідерланди, Польща, Франція, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Фінляндія, Велика Британія.
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна має право захищатися. А захист передбачає, зокрема, удари по військових цілях в Росії.
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