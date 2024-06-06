Шольц дозволив Україні бити по території Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому дозволив Україні застосовувати німецьку зброю для ударів по Російській Федерації. Він наголосив, що наша держава має право будь-яким доступним чином захищати свою територіальну цілісність.

Відповідну заяву Шольца наводить видання Tagesschau у четвер, 6 червня.

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Україна має право захищатися

Канцлер наголосив, що Україна має право "захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян".

"Це стосується і таких атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, розташованих у безпосередній близькості до російського кордону", — зазначив він.

Минулого тижня уряд Німеччини після тривалих дискусій дозволив Україні використовувати німецьку зброю, щоб завдавати ударів по цілях у прикордонній зоні на російській території.

Наразі вже десять країн дозволили бити своєю зброєю по території Росії, серед них: Нідерланди, Польща, Франція, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Фінляндія, Велика Британія.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна має право захищатися. А захист передбачає, зокрема, удари по військових цілях в Росії.