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Уряд Німеччини дозволив Україні бити наданою зброєю по території Росії

31 травня 2024 12:29
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Уряд Німеччини надав дозвіл Україні бити зброєю по РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Федеральний уряд Німеччини дозволив Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. Раніше ряд інших країн також дозволив українцям обстрілювати РФ західною зброєю.

Про це повідомило німецьке видання SPIEGEL в п'ятницю, 31 травня.

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Як повідомляє видання, раніше Німеччина не дозволяла використовувати свою зброю для ударів по цілях на території РФ. Але після того, як ситуація у Харківській області загострилась, уряд країни вирішив надати таке право.

"Київ давно домагається дозволу обстрілювати російську територію із західної зброї, щоб мати можливість атакувати російські об’єкти безпосередньо за кордоном", — зазначили у виданні.

Також у SPIEGEL написали, що Росія давно обстрілює мирні міста України, а в останні тижні накопичила значні військові сили на Харківському напрямку і перекидає туди резерви. Також кожного дня російські війська завдають ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

"Німеччина погодилася з Україною, що зброя, яку ми постачаємо, буде використовуватися відповідно до міжнародного права. Разом ми переконані, що Україна має право захищатися від цих атак", — заявив речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Наразі вже десять країн дозволили бити своєю зброєю по території Росії, серед них: Нідерланди, Польща, Франція, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Фінляндія, Велика Британія.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна має право захищатися. А захист передбачає, зокрема, удари по військових цілях в Росії. 

Україна
атака
Олаф Шольц
війна в Україні
зброя
ЗСУ
Німеччина

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