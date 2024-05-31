Правительство Германии предоставило разрешение Украине бить оружием по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц

Федеральное правительство Германии разрешило Украине наносить удары по территории России своим оружием. Ранее ряд других стран также разрешил украинцам обстреливать РФ западным оружием.

Об этом сообщило немецкое издание SPIEGEL в пятницу, 31 мая.

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Как сообщает издание, ранее Германия не разрешала использовать свое оружие для ударов по целям на территории РФ. Но после того, как ситуация в Харьковской области обострилась, правительство страны решило предоставить такое право.

"Киев давно добивается разрешения обстреливать российскую территорию из западного оружия, чтобы иметь возможность атаковать российские объекты непосредственно за границей", — отметили в издании.

Также в SPIEGEL написали, что Россия давно обстреливает мирные города Украины, а в последние недели накопила значительные военные силы на Харьковском направлении и перекидывает туда резервы. Каждый день российские войска наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

"Германия согласилась с Украиной, что поставляемое нами оружие будет использоваться в соответствии с международным правом. Вместе мы убеждены, что Украина имеет право защищаться от этих атак" , — заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

В настоящее время уже десять стран разрешили бить своим оружием по территории России, среди них: Нидерланды, Польша, Франция, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Великобритания.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина имеет право защищаться. А защита предусматривает, в частности, удары по военным целям в России.