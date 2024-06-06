Шольц разрешил Украине бить по территории России

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему разрешил Украине применять немецкое оружие для ударов по Российской Федерации. Он подчеркнул, что наше государство имеет право любым доступным образом защищать свою территориальную целостность.

Соответствующее заявление Шольца приводит издание Tagesschau в четверг, 6 июня.

Читайте также:

Украина имеет право защищаться

Канцлер подчеркнул, что Украина имеет право "защищать себя от нападений на свою территорию, свои города и своих граждан".

"Это касается и таких атак, как в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций, расположенных в непосредственной близости от российской границы", — отметил он.

На прошлой неделе правительство Германии после длительных дискуссий разрешило Украине использовать немецкое оружие, чтобы наносить удары по целям в приграничной зоне на российской территории.

Уже десять стран позволили бить своим оружием по территории России, среди них: Нидерланды, Польша, Франция, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Великобритания.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина имеет право защищаться. А защита предусматривает, в частности, удары по военным целям в России.